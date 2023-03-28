Arda Turan’ın kardeşi Okan Turan’ın eşi Katre Turan: Eltimle aramızda abla-kardeş ilişkisi var

Futbolcu Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan'ın eşi Katre Turan, atv'nin dijital kanalı Extra TV'nin 'Bi Maniniz Yoksa' programına konuk oldu. Evinin kapılarını açan Turan, Merve Yurtyapan'ın sorularını yanıtladı. Turan'ın, geçtiğimiz aylarda eltisi Aslıhan Doğan Turan ile çektikleri bir videoda konuşmaları yanlış yorumlanmıştı. Katre Hanım, bu konuyla ilgili ilk kez konuştu: "Aslıhan'la bu haberlere çok şaşırdık çünkü bizim maşallah eltiden ziyade abla kardeş ilişkimiz var. O videodaki konuşmamızdan küçük bir kesitti.Bizim günlük rutin konuşmalarımızı bilen insanlar zaten faklı bir durum olmadığını bilir. Bizim ilişkimiz kötü yerlere çekileceğine örnek olmalı. İyi anlaşmamız, evliliğin bir parçası olduğu kadar bireysel mutluluğun da parçası. Aslıhan benden büyük ve abimizin eşi. Aslıhan da bana bir şey danışır, ben de ona abla olarak bir şey danışırım. Bu enerji her zaman tutulabilecek bir şey değil tabii..."Evde kalabalık misafirler ağırladıklarını söyleyen Turan, "Masamız 8 kişilik, kenarlara sandalye koyuyoruz. Sofra muhabbeti yapmayı seviyoruz. Genelde pazar günleri Okan evde oluyor, Arda Abi de evde oluyorsa mutlaka buluşuruz. Bazen mutfakta oturup maç izliyorlar. Ya biz onlara gideriz ya da onlar bize geliyor. Cumartesi günleri de genelde Yüksel annemlere Bayrampaşa'ya gideriz" dedi.Kayınvalidesi Yüksel Turan ile çok iyi anlaştıklarını söyleyen Turan, şunları söyledi: "Yüksel anne hiçbir zaman bana ve Aslıhan'a oğullarının eşi gibi yaklaşmadı. Bizi kızları gibi gördü. Kız çocuğu isteği varmış, iki erkek olmuş. Şimdi konuştuğumuzda 'Sizi kızım olarak görüyorum' diyor. Birilerinin arasında problem olduğunda tutumu çok güzel. Birçok kayınvalidede bunu görmedim. Bu bizim için büyük avantaj. Yüksel Anne'nin toparlayıcı, aileyi birleştirici olduğunu düşünüyorum. Okan ile Arda abi de annelerine çok düşkün, biz de çok iyi geçiniyoruz. Böyle mutlu bir ailemiz var."