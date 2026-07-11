Aromaterapi tutkunları Balıkesir’de buluştu

BU yıl yedincisi düzenlenen Uluslararası Balıkesir Aromaterapi Festivali, SOFRA Dergisi'nin de katılımıyla dört gün boyunca dünyanın dört bir yanından gelen bilim insanı, sektör temsilcisi, akademisyen ve aromaterapi tutkunlarını ağırladı.

'Tat, Bereket, Hafıza' temasıyla düzenlenen festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Balıkesir'de 2-3-4-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenen festival muhteşem bir finalle sona erdi. Aromaterapinin şifalı dünyasına eşsiz bir yolculuğun gerçekleştiği festivalde, aromaterapi tutkunları, seminerlerle farkındalığını artırırken, her güne özel düzenlenen konserlerde doyasıya eğlendi.