‘Artık çalışabilir durumdayım’

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UFUK Özkan, bir mobilya firmasının reklam yüzü oldu. Yeni evleneceklere müjde veren Özkan, "Gelinlik ve damatlık giyen çiftlerimiz buradan hediye alabilirler, yatak, baza, yatak odası takımı falan. Ağustos ayında 100 tane çifte burada nikah yapacağız, bende nikah şahitleri olacağım" diye konuştu. Nakil ameliyatı olan ve toparlanma sürecini anlatan oyuncu, "Sağlığım çok iyi, bir hastalık geçirdim ve 5 aydır her gün daha iyiye gidiyorum. Doktorlarım çalışabilir durumda olduğumu söyledi. Buradan herkese duyurulur, artık yerimde duramıyorum. Çalışmak istiyorum" dedi.