Asena Özkan’a 4 yıl hapis talebi

Şiddete maruz kaldığı iddiasıyla eşi Ayberk Kaptanoğlu'ndan 2022'de boşanan oyuncu Asena Özkan; iş adamı nişanlısı Barış Eraslan'ın eski eşi Aydan Osmanlı tarafından "Arkamda Azerbaycan mafyası var, senin sonun benden olacak" diye tehdit edildiğini ileri sürmüş, Osman'dan şikayetçi olmuştu. Özkan ve Osmanlı, 2 yılın ardından yeniden davalık oldu. Bu kez Özkan, Osmanlı'ya tehdit ve hakaret mesajları yağdırdı.Özkan'ın kendisini hem telefondan hem de sosyal medyadan tehdit ettiğini ileri süren Osmanlı, savcılığa başvurdu. İddiaya göre Özkan, Osmanlı'ya "Geceleri çocuklarını evde bırakıp elalemin herifleri ile yemeklere çıkıp kendini pazarlıyorsun", "Ailenin senelerce reddettiği uygunsuz kadınsın", "Bırak bu boş lafları tehditleri, don alacak paran yok",Eski eş Aydan Osmanlı"Ayağını denk al", "Bir adamın metresi olmuşsun, adam 3-4 kuruş verirken gitmiş daha zengin bir adamdan hamile kalmışsın. Nikahsız çocuk doğurduğunu unutma" şeklinde mesajlar göndererek tehdit ve hakaret etti.Osmanlı'nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında savcılık, dosyayı Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi. İkilinin uzlaşmaya yanaşmaması sonucu savcılık, Özkan'ın hakaret suçunu işlediğini vurgulayarak 4 yıla kadar hapsini talep etti.