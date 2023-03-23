Şarkıcı Sefo, geçtiğimiz günlerde Sabah Tv'de Hazal Eker'in sunuculuğunu üstlendiği 'Hazalca Sorular' programına konuk oldu. Bugün çıkan yeni single'ı 'Veda Vakti'ni ağlarken dans etmeye benzettiğini söyleyen Sefo "Şarkılarımı yazarken yalnız kalmak istiyorum ve acıdan haz alıyorum" diye konuştu. Ünlü rapçi son dönemde adının aşk haberlerine karıştığı Melisa Döngel hakkında ise "Kendisi beğendiğim, başarılı bulduğum oyuncu bir arkadaşım" yorumunda bulundu. Aşık olduğunda kıskanç bir adam olduğunu dile getiren Sefo, özel hayatıyla ilgili "Şu an aşığım diyemem ama aşık olmak istiyorum" dedi. Programda samimi açıklamalarda bulunan Sefo, Esra Erol'u sık sık izlediğini ve yakından takip ettiğini söyledi.