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Giriş Tarihi: 16.07.2026

Aşıklar ilk kez yakalandı!

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Aşıklar ilk kez yakalandı!
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Dilan Çiçek Deniz ve müzisyen sevgilisi Birkan Nasuhoğlu, ilk kez Nişantaşı'nda bir alışveriş merkezinde görüntülendi. El ele mağazaları dolaşan çift, yürüyen merdivende öpüştü. Oyuncu ve müzisyen, gazetecilere poz vererek aşklarını ilan etti.

Birliktelikleri hakkında konuşan ikili, "Ayağımızın tozuyla tatilden geldik, çok mutluyuz" dedi. Bir mağazaya girerek mutfak alışverişi yapan ikilinin, aynı evde yaşadığı iddia edildi. Keyifli halleriyle dikkat çeken sevgililer, mağazaları dolaştıktan sonra oradan ayrıldı.

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#DİLAN ÇİÇEK DENİZ #NİŞANTAŞI

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Aşıklar ilk kez yakalandı!
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