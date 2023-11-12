Asiye tutuklandı, ıslahevine gönderildi!

ATV'nin sevilen dizisi 'Kardeşlerim'de önceki akşam yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizi, yeni bölümünde de hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam etti. Dizide Sarp hastanede tedaviye alınırken tüm gözler Asiye üzerinde toplanır. Aybike şahitlik yapsa da Melis ve Şevval onu yalancı çıkarmak için her yolu denerler. Sado hapishanede ölü bulunur. Suzan gerçeklere ulaşamaz. Bacağı kırılan Sarp ilk ifadesinde olayın kaza olduğunu söylerken okula döndüğünde ifadesini değiştirir ve Asiye'nin onu ittiğini söyler. Asiye mahkemeye çıkarılır. Emel ve Ömer gözyaşları içerisinde olanları izlemek zorunda kalır.