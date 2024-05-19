Uzun süredir Multipl Skleroz (MS) hastalığı ile mücadele eden şarkıcı Serdar Ortaç, dinmeyen bacak ağrısından dolayı mutsuzluğunu dile getirdi. Ortaç, "Bacak ağrım o kadar can sıkıcı ki hiç dinmiyor, bitmiyor. 24 saat boyunca devam ediyor. Yıllardır bu şekilde yaşadım. Yapacak bir şey de yok MS böyle bir şey... Benim durumumdan daha kötü durumda olanlar da var. Buna da şükür diyorum" diye konuştu.Konserlerden geriye kalan zamanının çoğunu evde geçirdiğini de söyleyen Ortaç, canının çok sıkıldığını ifade etti. 55 yaşında olan Ortaç, "Can sıkıntım çok oluyor. Hatta sakalımda saçkıran çıktı. Annem sarımsak sür dedi ancak o da fayda etmedi. Sadece tüm gün sarımsak koktuğum ile kaldım. Ama yine de yaşıma göre iyiyim. Saçlarım da dökülme yok, kaportam sağlam anlayacağınız" dedi. Ortaç, aşk acısı saçmalık olduğunu söyledi. Ortaç, "Kadınlar aşk acısı çekmez. Kadın bitirir ve yoluna devam eder. Erkeklerde ise aşk acısı maksimum 6 ay sürer. Ama bence tamamen saçmalık. İnsan en çok kendine değer vermeli, anne-babasına değer vermeli, çocuğuna değer vermeli aşk acısı falan boş şeyler" dedi.