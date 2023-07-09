Bırand Tunca, Brezilyalı sevgilisi Karen Maura'yla plajdaydı. Sevgililer gün boyu deniz keyfi yapıp aşk tazelediler.OYUNCU Çağlar Ertuğrul, plajda sevgilisi Kayla Manukyan'la keyifli dakikalar geçirdi. Ertuğrul, denize girip serinlemeyi tercih ederken Manukyan ise şezlongunda sevgilisini bekledi.SİNEM Ünsalile yakın arkadaşı Hazal Türesan, Bodrum'da tatilde. İkili önceki gün sahilde güzel kareler yakalayabilmek için epey uğraş verdi.Bodrum'da tatil yapan Gizem Karaca, önceki gün güneşin ve denizin tadını çıkardı. Karaca, ardından fotoğrafını çektirdi. Fotoğrafını inceleyip güzel olduğuna karar veren oyuncu, sosyal medya hesabından da paylaştı.