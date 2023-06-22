Aşk ve eğlence Bodrum’da yaşanıyor

Cüneyt Mete, kendisi gibi oyuncu eşi Şeyma Korkmaz ile önceki gün Bodrum'da görüntülendi. Sahilde oldukça keyifli görünen çift, gün boyu birbirlerine şakalar yapıp eğlendi.GEÇTIĞIMIZ hafta yaz tatiline Pamukkale'den start veren oyuncu İrem Helvacıoğlu, rotasını Bodrum'a çevirdi. Önceki gün görüntülenen oyuncu, tüm bakışları üzerine çekti. Bir süre güneşlenen Helvacıoğlu, sıcaktan bunalınca kendisini serin sulara bıraktı.CEMİYET hayatının tanınmış simalarından Petek Ertüre de oğlu Ali Ege Ağaoğlu ile birlikte Bodrum'a tatil için gelenler arasındaydı. Ertüre, ilkokulu bitiren oğlunu mezuniyet hediyesi olarak Bodrum'a tatile getirdi. Ertüre, gün boyu oğlu ve köpekleri Papi ile denizde keyifli anlar yaşadı.MANKEN ve oyuncu Gülsüm Ali, Bodrum'da tatilde. Önceki gün sahilde görüntülenen oyuncu, gün boyu yüzme keyfi yaptı.yılların popüler sanatçısı Nejat Alp geçtiğimiz akşam ailesiyle Bodrum marinaya eğlenmeye gitti. Önce çarşıyı gezen aile sonra soluğu Fatih Erkoç ve daha önce birlikte askerlik yaptığı Garo Mafyan'ın sahne aldığı kulüpte aldı. Alp, sahne öncesi askerlik arkadaşı Mafyan'la bol bol sohbet edip hasret giderdi. Mafyan ardından sahneye çıkarak Fatih Erkoç ile kulakların pasını sildi.