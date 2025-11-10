Haberler Günaydın Haberleri ‘Aşk ve Gözyaşı’ gerçek oldu
‘Aşk ve Gözyaşı’ gerçek oldu

Amerikalı oyuncu Eric Dane’nin (52) eşi, ondan boşanmak için mahkemeye başvurdu. Ancak bir süre sonra Eric Dane, ALS hastalığına yakalandı. Eşi boşanmaktan vazgeçip kocasına destek olmaya başladı. Bu olay akıllara, ATV dizisi ‘Aşk ve Gözyaşı’nın hikayesini getirdi

ATV dizisi 'Aşk ve Gözyaşı'nın ilginç hikayesi, Amerika'da gerçeğe dönüştü. ATV'de yayınlanan dizide Selim (Barış Arduç) eşi Meyra (Hande Erçel) ile boşanma kararı alıyordu. Ancak eşinin ölümcül bir hastalığa yakalandığını öğrenen Selim, verdiği karardan vazgeçiyordu. Benzer bir olayı, ünlü oyuncu Eric Dane ile eşi yaşadı.



BİRLİKTE MÜCADELE EDİYORLAR
'Grey's Anatomy' dizisinin yıldızı Eric Dane'ye bir süre önce ALS teşhisi kondu. Hastalık o kadar hızlı ilerledi ki, oyuncu bir anda kendini tekerlikle sandalyede buldu. Bu olayın ardından ünlü oyuncudan boşanmak isteyen 13 yıllık eşi Rebecca Gayheart, davayı geri çekti. Karı-koca şimdi bu zorlu süreci atlatmak için birlikte mücadele ediyor.

