’Aşk ve Taht’ dizisi için imaj değiştirdi

Atv yeni sezonda birbirinden iddialı yapımlarla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Bozdağ Film imzalı yeni dönem dizisi 'Aşk ve Taht' için çalışmalar devam ediyor. Yeni dizi, güçlü hikayesi, görkemli prodüksiyonu ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla şimdiden merak uyandırmaya başladı. Ünlü oyuncu Akın Akınözü, dizide 'Sultan Alaeddin Keykubat' karakterinde izleyici karşısına çıkacak. Akınözü'nün dizi için uzun süren bir hazırlık sürecine girdiğini öğrenildi. Oyuncunun yeni görünümü, karakterin dönem ruhunu ve hükümdar kimliğini yansıtacak şekilde tasarlandı. Saçlarını uzatan başarılı oyuncunun yeni imajı, sosyal medyada da çok konuşuldu. Yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay'ın yer aldığı 'Aşk ve Taht', bir coğrafyanın kaderine damga vurmuş gerçek bir aşk hikayesini; iktidar kavgası, harem entrikaları ve hanedan mücadeleleri ekseninde ekrana taşıyacak. Anadolu Selçuklu tarihinin güçlü atmosferini merkezine alan dizi, tahtın, aşkın ve harem entrikalarının iç içe geçtiği büyük bir saray draması olarak izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

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