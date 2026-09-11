’Aşk ve Taht’ ekibi ilk bölümü birlikte izledi

ATV'nin yeni dizisi 'Aşk ve Taht', ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Aşk, ihanet ve iktidar mücadelesinin ortasındaki Alaeddin Keykubat'ın hikayesini anlatan dizi, Anadolu Selçuklu Devleti'nin en güçlü dönemine ışık tutarak nefesleri kesti. Dizinin oyuncuları ve yapım ekibi, Söğüt 1299 Restoran'da düzenlenen görkemli bir organizasyonla ilk bölümü izledi. Zindandan tahta uzanan mücadeleyi, aşkı ve ihaneti bir arada anlatan dizi, ilk bölümüyle izleyiciyi etkisi altına almayı başardı. Başrollerini Akın Akınözü, Merjem Siljak ve Simay Barlas'ın paylaştığı dizide, ilk bölüm nefesleri kesti. Yıllar süren mahkumiyeti boyunca düşünden hiç vazgeçmeyen Sultan Alaaddin, adamlarını göndererek Kalonoros Prensesi Destina'nın bulunmasını istedi. Yıllardır birbirlerini unutmayan iki insan, bu kez birbirlerine düşman iki dünyanın temsilcileri olarak karşı karşıya geldi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör