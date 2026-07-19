’Aşk ve Taht’ ekibi okuma provasında buluştu

ATV'nin Bozdağ Film imzalı yeni dönem dizisi 'Aşk ve Taht' için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Türk televizyonlarının ses getiren işlerine imza atan Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay'ın yer aldığı dizinin oyuncu kadrosu, kostümlü okuma provasında bir araya gelerek diziyle ilgili duygularını paylaştı.

Dekoruyla, hikâyesiyle ve güçlü karakter dünyasıyla yepyeni ve görkemli bir anlatı evreni kurmaya hazırlanan yapım, tarihte daha önce hiç anlatılmamış büyük bir aşk hikâyesini ekrana taşıyacak. Dizi, Alaeddin Keykubat'ın zindandan tahta uzanan yolculuğunu; aşk, iktidar mücadelesi, harem entrikaları ve saray dengeleri ekseninde izleyiciyle buluşacak. Tarihte daha önce hiç anlatılmamış muhteşem bir aşk hikâyesiyle ekrana gelecek dizi, yayın öncesi çalışmalarıyla şimdiden merak uyandırdı.