‘Aşk ve Taht’ta tarihi ihtişam

ATV'nin Bozdağ Film imzalı yeni dizisi 'Aşk ve Taht', izleyiciyi Selçuklu Sarayı'nın taş duvarları arasında güçlü bir aşk ve iktidar mücadelesine davet ediyor. Sultan Alaeddin Keykubad'ın zindandan tahta uzanan görkemli hikayesinin anlatılmaya başlandığı yapımda, dizinin tarihi ve görsel zenginliğini taçlandıran çok özel bir eser dikkat çekiyor. Anadolu Selçuklu estetik anlayışını günümüz zanaatıyla harmanlayan Alaeddin Keykubad Sultan yüzüğü, tamamen el işçiliği ile tasarlanmış ve üretilmiş özel bir koleksiyon eseri olarak öne çıkıyor. Tasarımı Mücella Mert imzasını taşıyan bu mücevher, Selçuklu sanatının zengin bezeme anlayışını ve tarihi ruhunu yüzüğün her detayında yaşatıyor.

3 USTA, 20 GÜN ÇALIŞTI

Yüzüğün üretim süreci tasarım, el işçiliği ve montaj aşamaları dahil olmak üzere tam 20 günlük yoğun ve titiz bir çalışmanın sonucunda tamamlandı. Üretimde kuyumculuk, taş işçiliği ve gümüş süsleme alanlarında uzman üç farklı usta birlikte çalıştı. Eserin ana gövdesi yaklaşık 40 gram 925 ayar gümüş astar levhadan oluşuyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör