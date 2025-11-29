Oyuncu Pelin Akil önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. "Beni en makyajsız halimle çektiniz" diyen Akil, sorulara samimi yanıt verdi. "Şu anda inanılmaz bir heyecanım var. Yanımdaki menajerim ile tam bir koşturmacanın içindeyim Kaan Aslan'la birlikte sahne alağız, caz söyleyeceğiz. Zaten şarkı söylemeyi çok seviyorum. Oyunculuk benim için apayrı bir heyecan. Setlerde olmayı da özledim. Bir kaç proje var, olacaksa güzel bir şey olsun istiyorum" dedi. Akil, "Siz sormayın ben söyleyeyim. Hayatımda kimse yok. Şu anda hayalim olan şarkı söylemeye odaklandım. Aşka ayıracak vaktim yok " diye konuştu.