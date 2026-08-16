Vogue dergisinin İngiltere
'de yayınlanan edisyonuna konuk olan ünlü oyuncu Nicole Kidman
, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Başından iki evlilik geçen ve ikinci eşi Keith Urban'dan geçtiğimiz yıl boşanan Kidman, "Boşanma hiçbir zaman kolay değildir. İlkinde de ikincisinde de çok zorlandım. Ancak aşktan asla vazgeçmem. Yeniden bir yuva kurmak isterim. Hayatımın bu evresinde de aşka kollarım her zaman açık" diye konuştu. 59 yaşındaki oyuncu iki kızıyla da çok iyi iletişimleri olduğunu ifade etti.