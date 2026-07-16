Aslı Filinta’nın çalışması New York Times’a konu oldu

Moda tasarımcı Aslı Filinta'nın çalışmaları New York Times gazetesinin Style ekine konu oldu. Filinta, 6 Şubat 2023 depremlerinin en derin izlerini hâlâ taşıyan Antakya'da 2025 yılında Biz Kolektifi kurdu. Filinta'nın çalışmaları hakkında yapılan haberde şu ifadelere yer verildi:

Bölgeyi gezerken ve kadın kooperatiflerini araştırırken Filinta, doğal buğday saplarını kullanarak el yapımı ürünler üreten, giderek kaybolan bir zanaat olan geleneksel dokumacılığını keşfetti. Uluslararası bir güzellik markasıyla yapılan iş birliği projesi kapsamında, Filinta tarafından tasarlanan 10 bin adet cimem çanta, yaklaşık 40 ton geri dönüştürülmüş buğday samanı kullanılarak üretildi. Bu proje, 350 kadına istihdam sağlarken, 35 genç kadına da bu zanaat konusunda eğitim verdi. Proje, kadınlara yıkımın ortasında dayanışma ve kolektif güç sayesinde hayatlarını yeniden inşa etme fırsatı sundu.