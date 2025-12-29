‘At binmek sandığım kadar kolay değilmiş’

Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, önceki akşam yılbaşı alışverişinde görüntülendi. Elinde torbayla poz veren Kalaycıoğlu, "Eksiklerim vardı onları tamamladım, yılbaşı için pijama aldım" dedi. Yeni çıkardığı 'Gidesim Var' şarkısının klip çekiminde attan düşen şarkıcı, kazayla ilgili de şunları söyledi: "Benim için çok korkunçtu, iki gün ayağımın üstüne basamadım. At binmek zannettiğim kadar kolay değilmiş, 3 gün eğitimle dört nala koşarım, şaha da kalkarım diye düşündüm ama öyle değilmiş. At bir ara iki saat ortadan kayboldu, ben de içimden bütün masrafları bana kaldı' diye düşündüm. O sırada at çiftliğe geri dönmüş."Kalaycıoğlu, son çıkardığı şarkısını paylaşmadığı için kendisine sitem eden Safiye Soyman'la ilgili de konuştu. Kalaycıoğlu, "Kendisi büyüğümdür, bir şey söylemek istemiyorum ama biz şarkımızı paylaşmayan arkadaşlarımıza böyle sitemler yapmıyoruz. Böyle küçümseyici, aşağılayıcı cümlelere hiç gerek yok. Benim ona saygım var, o biraz saygı konusunda ayıp etti" dedi.