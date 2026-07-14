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Giriş Tarihi: 14.07.2026

Ataköy’de metal fırtınası

Ataköy’de metal fırtınası
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Ataköy'deki açık hava sahnesinde gerçekleşen Pantera, Cavalera Conspiracy ve Bodysnatcher konseri, heavy metal tutkunlarını aynı sahnede buluşturdu. 16 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen konserin açılışını yapan Bodysnatcher, sert sound'u ile dinleyicileri konser atmosferine hazırladı. Ardından sahne alan Cavalera Conspiracy; Max ve Igor Cavalera'nın performansıyla Sepultura döneminden klasikleşmiş parçaları seslendirerek coşkuyu daha da yükseltti. Finalde sahneye çıkan Pantera ise İstanbul için hazırladığı özel repertuvarı, güçlü sahne performansı ve seyircisiyle kurduğu iletişimle metal tutkunlarının nabzını yükselterek fırtına gibi esti. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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Ataköy’de metal fırtınası
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