Atatürk büstünün cevabı yok!

GÜNAYDIN, Müjdat Gezen'in Kadıköy Mimar Çıkmazı Sokağı'ndaki tiyatro binasını sattığını manşet yaptı. Haberde Gezen'in tiyatroyu açırken binanın önüne koyduğu Atatürk büstünü ise orada bırakıp gittiği ve o büstün şimdi meyhanelerin arasında kaldığı belirtildi. Gezen haberin ardından Cumhuriyet'teki köşesinde GÜNAYDIN'ı hedef alan bir açıklama yaptı. Ancak sıcak hava dalgası usta oyuncuyu da etkilemiş olacak ki, ünlü sanatçı, GÜNAYDIN'dan Saklambaç diye söz etti. Gezen, haberin özünü oluşturan konuya girmek yerine ise yine bol bol mağdur edabiyatı yaptı.

Kimse "Mülk niye satıldı?" diye sormamasına rağmen bu konuya uzun uzun vakit ayırdı. Bu arada başta 'yalan haber' dediği satış işleminin yapıldığını sonra kabul etti. Ardından o büstü binanın önüne kendisinin diktiğini kabul etti. Ama o büstün bugün içinde bulunduğu görüntünün kendisini rahatsız edip etmediği konusuna hiç girmedi.

HEP AYNI TAKTİK

Açıklamada en dikkat çeken husus ise Müjdat Gezen'in topu taca atma biçimiydi! Biliyorsunuz Müjdat Gezen, Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi'nde oyun sergilemek istemişti. CHP'li Sarıyer Belediyesi ise Gezen'den bu iş karşılığı 2.5 milyon lira rüşvet istemişti.

Gezen istenen paradan 600 bin lirayı eksik ödeyince sahneye çıkarılmamıştı. Gezen de o dönemdeki CHP Lideri Özgür Özel'i arayıp Sarıyer Belediyesini şikayet etmişti. Olay patlak verince Gezen bugün yaptığı gibi yine aynı taktiği uygulamıştı. Çıkıp yine kendisine itibar suikastı yapıldığını idida etmişti. Yani Gezen hep aynı taktik üzerinden yürüyor... Ama asıl cevap bekleyen soru hâlâ masada duruyor. "O Atatürk büstü orada neden bırakıldı?"