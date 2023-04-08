Ateş Kuşları’nda sırlar açığa çıktı!

Barbaros; Lara Eyüboğlu'nu cebren ve hile ile alıkoymaktan, kişiyi hürriyetten yoksun kılmaktan, nitelikli ve nicelikli dolandırıcılık suçlarından en az on beş yıl hapiste yatacaklarını ancak her şeye rağmen Ateş Kuşları'nı kurtarmak istediğini dile getirdi. Dosyaya gizlilik kararı koyulduğunu, tüm bildiklerini anlatmaları ve suçluların bulunması karşılığında tüm hafifletici sebeplerden yararlanacaklarını, Sabit'i de cezai ehliyeti olmadığına dayanarak suçlanmayacağını bildiren Barbaros, savcı ile anlaşma yapmalarını istedi.

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