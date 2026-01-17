‘Atlas hem anneci hem babacı’

Cansel Elçin, eşi Zeynep Tuğçe Bayat ve oğulları Atlas, önceki gün İstanbul Havalimanı'nda objektiflere takıldı. Tatil dönüşü görüntülenen ünlü çift, "2025 bizim için çok güzel bir seneydi, oğlumuz oldu" dedi. Babalığın keyifli olduğu kadar yorucu yanları da olduğunu söyleyen Elçin, esprili bir dille, "Güzel olduğu kadar zahmetli de... Gördüğünüz gibi valizlerle, eşyalarla uğraşıyoruz" diyerek güldü. Muhabirlerin "Atlas anneci mi, babacı mı?" sorusuna ise Zeynep Tuğçe Bayat, gülerek, "Hem anneci hem babacı" yanıtını verdi.