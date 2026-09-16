ATV dizileri Bulgaristan yolunda

ATV Distribution, atv'nin Avrupa'daki varlığını daha da güçlendiren yeni bir dizi satış anlaşmasına imza atarak Bulgaristan'ın önde gelen kanallarından Nova TV ile iş birliğini genişletti. Anlaşma kapsamında, ATV Distribution kataloğunda yer alan ve büyük ilgi gören dört Türk dizisi; 'Bir Gece Masalı' (The Nightfall), 'Safir', 'Bir Küçük Gün Işığı' (A Little Sunshine) ve 'Kalp Yarası' (Wounded Heart) Bulgaristan'da yayınlanmak üzere lisanslandı. Söz konusu satış anlaşması, bölgede Türk dizilerine olan talebin devam ettiğini bir kez daha ortaya koyarken, ATV Distribution'ın uluslararası yayıncılar için kaliteli içerik sağlayıcısı konumunu da pekiştiriyor. 'Bir Gece Masalı'; duygusal anlatımı ve güçlü oyunculuk performanslarıyla izleyicilerin beğenisini kazandı. 'Safir'; Uluslararası Emmy Ödülleri'ne aday gösterilen yapısıyla, etkileyici aşk hikayesi ve büyüleyici görselliği sayesinde dünya genelinde geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. 'Bir Küçük Gün Işığı'; dayanıklılık, aile bağları ve beklenmedik ilişkiler üzerine kurulu dokunaklı hikayesiyle dikkat çekerken, 'Kalp Yarası' ise aşk, ihanet ve kefaret temalarını işleyen güçlü anlatımıyla uluslararası pazarlarda ilgi görmeye devam ediyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör