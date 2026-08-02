atv ekranlarında 5 milyonluk heyecan! Kim Milyoner Olmak İster’de büyük mücadele...

Ekranların sevilen ismi, ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla izleyiciyle buluşan dev organizasyonda yarışmacılar, bilgi birikimlerini sergileyerek hayallerine ulaşmak için ter döküyor.

5 MİLYON TL'LİK DEV ÖDÜL İÇİN YARIŞ

Her bölümüyle sosyal medyada ve ekran başında geniş yankı uyandıran programda, 5 milyon TL'lik büyük ödüle giden yolda yarışmacıların sergilediği kararlılık ve bilgi mücadelesi izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatıyor. Zorlu sorular karşısında verilen kritik kararlar ve stüdyodaki yüksek gerilim, Milyoner heyecanını her hafta zirveye taşıyor.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör