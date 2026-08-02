Haberler Günaydın Haberleri atv ekranlarında 5 milyonluk heyecan! Kim Milyoner Olmak İster’de büyük mücadele...
Giriş Tarihi: 2.08.2026 07:37

atv ekranlarında 5 milyonluk heyecan! Kim Milyoner Olmak İster’de büyük mücadele...

Yayınlandığı ilk günden bu yana izleyicilerin ilgiyle takip ettiği ve para ödülü dağıtmaya doymayan Kim Milyoner Olmak İster, nefes kesen yeni bölümleriyle ATV ekranlarındaki yolculuğunu sürdürüyor.

atv ekranlarında 5 milyonluk heyecan! Kim Milyoner Olmak İster’de büyük mücadele...
  • ABONE OL

Ekranların sevilen ismi, ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla izleyiciyle buluşan dev organizasyonda yarışmacılar, bilgi birikimlerini sergileyerek hayallerine ulaşmak için ter döküyor.

5 MİLYON TL'LİK DEV ÖDÜL İÇİN YARIŞ

Her bölümüyle sosyal medyada ve ekran başında geniş yankı uyandıran programda, 5 milyon TL'lik büyük ödüle giden yolda yarışmacıların sergilediği kararlılık ve bilgi mücadelesi izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatıyor. Zorlu sorular karşısında verilen kritik kararlar ve stüdyodaki yüksek gerilim, Milyoner heyecanını her hafta zirveye taşıyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
atv ekranlarında 5 milyonluk heyecan! Kim Milyoner Olmak İster’de büyük mücadele...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA