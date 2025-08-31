Haberler Günaydın Haberleri Atv yılı başlıyor
Birbirinden ünlü oyuncu transferleri, iddialı dizileri ve yapımlarıyla seneye damga vurmaya hazırlanan ATV’de sezon startı veriliyor! Saat 10.00’da Müge Anlı ile Tatlı Sert, 16.00’da ise Esra Erol’da izleyiciyle buluşuyor

EKRANIN İKİ GÖZDE İSMİ DÖNÜYOR
Hasret bitiyor, ATV ekranları gündüz kuşağı ile yeni sezona merhaba diyor! Sabah kuşağının en çok izlenen programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert', uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına toplayacak. Esra Erol'da ise bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında yaşanan, çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Mağdurlar aradıkları çözümleri bu sezon da Esra Erol'da bulacak.
