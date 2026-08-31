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Giriş Tarihi: 31.08.2026

Atv yılı başlıyor

ATV, bu sezon devler ligi gibi! Büyük yıldızları, soluk kesen dizileriyle ekranlarında ağırlayacak olan kanal, yeni sezona bugün merhaba diyor. Sabah kuşağının en çok izlenen programı “Müge Anlı ile Tatlı Sert” 10.00’da, ekranların en sevilen programcısı “Esra Erol’da” ise 16.00’da yayında olaca

Atv yılı başlıyor
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GÜNDEME DAMGA VURACAK
Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına toplayacak. Anlı, yeni sezonda da gündeme damga vuracak dosyaları, çözüme kavuşacak olayları ve hayatlara dokunan iyilik hareketleriyle izleyicisiyle buluşacak.

ÇÖZÜMÜN PARÇASI OLACAK
BU sezon Esra Erol, yalnızca sorunları ekrana taşımayacak; çözümün bir parçası olmayı sürdürecek. Boşanma sürecinde çocukları mağdur eden velayet mücadelelerinden yıllardır ailesine kavuşamayanlara, kayıp evladını arayan ailelere kadar pek çok insanımızın yardım talebine cevap verecek. Herkese aile olmanın önemini hatırlatacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#MÜGE ANLI #ESRA EROL #ATV

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Atv yılı başlıyor
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