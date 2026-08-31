Atv yılı başlıyor

GÜNDEME DAMGA VURACAK

Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına toplayacak. Anlı, yeni sezonda da gündeme damga vuracak dosyaları, çözüme kavuşacak olayları ve hayatlara dokunan iyilik hareketleriyle izleyicisiyle buluşacak.

ÇÖZÜMÜN PARÇASI OLACAK

BU sezon Esra Erol, yalnızca sorunları ekrana taşımayacak; çözümün bir parçası olmayı sürdürecek. Boşanma sürecinde çocukları mağdur eden velayet mücadelelerinden yıllardır ailesine kavuşamayanlara, kayıp evladını arayan ailelere kadar pek çok insanımızın yardım talebine cevap verecek. Herkese aile olmanın önemini hatırlatacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör