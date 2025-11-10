‘Aynadaki Yabancı’da maskeler düşüyor

Aynadaki Yabancı'nın atv'de yayınlanan son bölümü, duyguların yoğunlaştığı ve gerilimin her saniye arttığı sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Emirhan, Defne'nin aslında Azra'nın eski karısı olduğunu öğrenince her şey altüst oldu. Emirhan'ın gerçekleri öğrenmesi heyecanı zirveye taşırken; bodrumdaki gizemli kadının kimliği sosyal medyada merak uyandırdı. Emirhan'ın Defne'ye dönüp "Azra!" diye seslenmesi, dengeleri altüst etti ve hikâyede yeni bir dönemin kapısını araladı. İzleyiciler, "Barış ve Selim'in akıbeti ne olacak?" ve "Azra şimdi nasıl bir yol izleyecek?" sorularıyla bölüme yoğun ilgi gösterdi.