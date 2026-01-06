‘Aynı Yağmur Altında’ aşk yaşamak zor

Başrolünde Burak Tozkoparan ve Nilsu Berfin Aktaş'ın yer aldığı, hikayesi Londra'dan İstanbul'a uzanan atv dizisi 'Aynı Yağmur Altında', yayınlanan yeni tanıtımıyla heyecan yarattı. Her an ölüm gerçeğiyle yüz yüze olan Rosa, hayata tutunmasını sağlayacak aşk için zorluklara göğüs gerebilecek mi? Ali ile birbirlerine olan aşkları, farklı kültürlerin yarattığı engellerin önünde durabilecek mi?

Zengin oyuncu kadrosunun ilk kez izleyici karşısına çıktığı tanıtımda ayrıca Hülya Avşar, alışılmışın dışında bir rol ve görünümüyle dikkat çekti. Dizinin konusu şöyle; kendini insan hakları mücadelesine adamış olan Rosa'nın hayatı Londra'da katıldığı bir Gazze protestosunda değişir. Rosa hastalığıyla ve sürpriz bir arayışla kendini İstanbul'da bulur. Aynı protestoda karşılaştığı Ali'yle yolları İstanbul'da tekrar kesişir.