Ayşe Barım’la yaptığım görüşme psikolojimi bozdu

Bir dönemin ünlü oyuncusu Sevil Uyar, sektörde yaşadığı zorlukları anlattı. Oyuncu, şu sıralar tekelleşme ve haksız rekabetle ilgili hakkında ciddi iddialar ortaya atılan ve soruşturma başlatılan Ayşe Barım ile yıllar önce bir görüşme yaptığını anlattı. Barım'ın "Oyuncularım seni kıskanır, o nedenle burada iş alamazsın" dediğini belirten Uyar, o günlere dönüp itiraflarda bulundu

Başrollerde oynarken, uzun süredir oyunculuk sektöründen uzaksınız. Bunun nedeni nedir?

Kariyerimin bir döneminde serbest çalıştım, kimseye bağlı olmadan menajersiz ve ajans olmadan... Zaten direk telefonuma iş geliyordu. Popüler olduğum dönemler reklam ajansları bile direk beni arıyordu bağlantılarım iyiydi. Verim aldığım zaman da oldu, olmadığı da... Bunun eksi yanı vardı tabii. Birçok projeden haberdar olamıyordum. Bir ara ajansla da çalıştım.

Bana göre değildi, menajerle daha uygun olurdu diye düşündüm. Çünkü ajanslarda da olan işlerim olmamaya başlamıştı. Onaylanan işim ertesi gün bir başka oyuncu yüzünden iptaldi ve bir şeyler ters gitmeye başlamıştı. Ajanslar da kendilerine yakın oyunculara öncelik tanıyordu, samimi olduklarına daha çok iş veriliyordu ve o dönem ajanstan çok verim almadım. Ben de tiyatroya yöneldim. Sektörden ekmek yedim tabii ki ama güçlü olanlar oyuncularını parlattı. Benden sonra çıkan oyuncu arkadaşlar daha da parladı, menajerinin iş yaptırımı sayesinde yetenekli yeteneksiz fark etmiyormuş onu da gördük.

Sektörde tekelleşme olduğu doğru mu sizce?

Kesinlikle doğru. Her yerde aynı yüzler, aynı oyuncular, diziler, filmler, reklamlar... Hep aynı isimler yer alıyor ve insanlar da bıkmış durumda. Artık bu düzen değişmeli, yapımcılar ve kanallar da başka oyunculara şans vermeli. Birbirinden değerli tiyatro sanatçısı, yetenekli oyuncu arkadaşlarım var ve ekranda olmalılar. Bazı şirketler mafya gibi sektöre çöktü. Bütçeler de uçuk, buna son verilmeli artık! Oyuncu seçimleri adil olmalı, adaletsizlik var bence... Mesela serbest çalışıp kendim çabalarken başka oyuncu, güçlü menajeri sayesinde bir diziden daha fazla kazanıyor ve sürekli iş alabiliyordu. Benim gibi oyuncular da çabalıyor, yıllarca parlamak için. Ben popülerdim zaten, sunuculuk yaptım, reklam ve sinema filmlerinde oynadım, daha iyi yerlerde de olabilirdim fakat yoruldum. Düzen bozuktu, boşa kürek çekmişiz, bu tekelleşme izin vermedi. Menajerler, cast direktörü oluyor, oyuncu seçimi yapıyor dizilere. Kendi oyuncularını başa koyuyor, adil değil.

Yıllar önce Ayşe Barım ile görüştükten sonra aldığınız olumsuz yanıt sizi etkiledi mi?

Üzüntü yaşattı evet psikolojim biraz bozuldu, bunalıma girdim ama beni daha da hırslandırdı, pes etmedim. Belki zirvede olamadım ama az işle daha çok çabaladım ve evimi aldım. Tiyatro yaptım, 1500 kişinin önünde ayakta alkışlandım. 8 yıldır tiyatro oyunlarında başrollerde komedi oynuyorum ve seyirciyi güldürüyorum. Kendimi eksik değil aksine fazla buluyorum.

İLAHİ GÜÇ, BENİ ONDAN KORUMUŞ SANIRIM



Ayşe Barım ile çalışsaydınız bugün nerede olurdunuz?

Vezir de olabilirdim, rezil de... Bugüne bakınca o da belki tabii. (Gülüyor) Şimdilerde iyi ki olmamışım diyorum. Böyle de mutluyum. Yanlış yolda olmak istemezdim. Kendisine ve birçok ajansa soruşturma açıldı, demek ki ilahi güç beni korumuş, iyi ki kadrosunda olmamışım, bu hayrıma olmazmış... Huzur benim için zirve olmaktan daha da değerlidir. Benim (A.Barım) ajansında olmam tekelleşme yüzünden çabalayan yüzlerce oyuncuya haksızlık olacaktı. Zirvede olabilmek için birilerinin haklarını yiyerek bir yerler gelmek bana yakışmazdı.