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Giriş Tarihi: 6.06.2026

Ayşegül Yıldız siyasete girdi

Ayşegül Yıldız siyasete girdi
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İBRAHİM Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, siyasete adım attı. MHP'nin TBMM'deki grup toplantısına katılan Yıldız, Devlet Bahçeli ile bir araya gelerek paylaşım yaptı. MHP çatısı altında siyaset yapacağını duyuran Yıldız, Ankara ziyaretine ilişkin detayları da takipçileriyle paylaştı: "MHP İl Başkanımız Sn. Volkan Yılmaz başta olmak üzere, MHP İl Teşkilatımız ve ilçe teşkilatlarımız ile Gazi Meclisimizde, liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin gerçekleştirdiği TBMM Grup Toplantımıza katılarak tarihi ve ufuk açıcı hitaplarını dinledik. Toplantı sonrasında liderimizin hayır dualarını alarak kendilerini selamlama şerefine nail olduk." Yıldız'ın MHP Eyüpsultan İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olduğu öğrenildi.

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Ayşegül Yıldız siyasete girdi
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