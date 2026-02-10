Azra Akın güzel bir dünya için çocuklara yol gösteriyor

Geçtiğimiz yıl binlerce çocuk ile buluşan Halkbank Çocuk Tiyatrosu'nun yeni oyunu 'Süper Kahramanlar: Dünyamızı Koruyoruz!', Halkbank Kuleleri'nde gerçekleştirilen ilk gösterimle ikinci sezonuna başladı. Başrolünde Azra Akın'ın yer aldığı yeni oyunda çocuklar; tasarruf, bilinçli tüketim ve kaynak yönetimi gibi temel kavramları eğlenerek öğreniyor. Oyunda, Azra Akın çocuklara yol gösteren bir öğretmen karakteriyle sahnede yer alıyor. 'Azalt, Yeniden Kullan, Geri Dönüştür' temasıyla sergilenen oyunla çocuklar; tasarruf ve kaynakları verimli kullanmanın dünyayı kurtaracak gerçek birer 'süper güç' olduğunu bizzat deneyimleyerek öğrenecekler.