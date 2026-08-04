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Giriş Tarihi: 4.08.2026

Babaeskililer müziğe doydu

Babaeskililer müziğe doydu
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Babaeski Belediyesi'nin bu yıl 50'sini düzenlediği Tarım ve Kültür Festivali, sona erdi. Festivalin üçüncü günü Anadolu rock müziğinin sevilen ismi Kıraç, sevenleriyle buluştu. 'Kan ve Gül' şarkısının çekimleri nedeniyle 25 yıl önce Babaeski'ye geldiğini belirten Kıraç, 1.5 saat kaldığı sahnede sevilen şarkılarını seslendirdi. Festivalin dördüncü günü Ece Seçkin sahnedeydi. Konser öncesi küpelerini İstanbul'da unutan Seçkin'in yardımına pilot eşi Çağrı Terlemez yetişti. Şarkıcı, o anları "Küpelerimi evde unutmuştum. Eşim, İstanbul'dan basıp küpe getirip uçuşa gidiyor" notuyla paylaştı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#ECE SEÇKİN #İSTANBUL

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Babaeskililer müziğe doydu
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