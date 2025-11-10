Haberler Günaydın Haberleri ‘Babam anneme bedava bir şey vermedi’
Geçtiğimiz günlerde, merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un hayatta olduğu dönemde avukatlığını yapan Hakan Tamgüç, sanatçının toplam servetinin 6 milyar TL olduğunu açıklamıştı. Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, Tamgüç'e ateş püskürdü: "Avukat ne oldu, istediğin olmadı diye yalan beyanlar veriyorsun. Bizden çok sen peşine düştün mirasın, söylesene hangi 6 milyar? Zeliha Hanım'a nerede miras kalmış, annemden hangi evi alacaklarmış? Annemin oturduğu ev babamın ofis olarak kullandığı arsa ile takas edildi. Kimse bedava bir şey vermedi yani."
