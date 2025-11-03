‘Babam değil anneannem bize baktı’

Şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol ve çocukları Burak ile Eliz'le Bebek'te görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde Alişan'ın yaptığı "Çocuklara ben bakıyorum, bana anne demeye başladılar" diye açıklamasıyla ilgili Buse Varol, "Soralım çocuklara kim bakmış?" Anneannesi baktı" diye espri yaptı. Ardından çocuklarına dönerek "Size kim baktı?" diye sordu. Çocuklardan "Anneannem" yanıtı gelince Varol, eşine gülerek bakış attı. Varol, sunduğu program nedeniyle yoğun çalıştığını belirterek, sözlerine şöyle devam etti: "Bazen birkaç gün gelemediğim oluyor. Uzun gidiyorum yani. Çocukları sete götürdüğüm oluyor. Uzun çalışmalarda özlüyorum ailemi, evimi. Ama iş sonuçta. Olabildiğince ayarlamaya çalışıyoruz programımızı. Ara tatil çocuklara tatil ama bize tatil değil. O yüzden çalışmaya devam edeceğiz."