Babasının eşyalarını bağışladı

Geçen sene hayatını kaybeden sanatçı Nuri Sesigüzel'in oğlu Mehmet Sesigüzel, baba yadigarı eşyaları sergiledi. Sesigüzel; birçok sanatçı ve siyasetçiye ait değerli eşyaların koleksiyonunu yapan ve bir müze açmak için çalışan Fatih Mühürdar'a, Sesigüzel'ün bazı eşyalarını bağışladığını söyledi. Babasının vasiyetini de yerine getirdiğini belirten Mehmet Sesigüzel, şöyle konuştu:"Babam yaşarken Fatih Mühürdar'i çok severdi, onun müze yapacağını biliyordu. 'Bazı eşyaları Fatih'e ver, müzeye koyacak' demişti. Vasiyetini yerine getirdim."Ünlü sanatçının Maksim Gazinosu'nda sahne aldığı dönemden kalan ayakkabıları ve kostümü ile bazı değerli eşyalarını da Mühürdar'a teslim eden Sesigüzel, babasının ofisinin bulunduğu Nişantaşı'ndaki apartmanda bir odayı da babasının odası olarak koruduklarını söyledi. Mehmet Sesigüzel, "Bir gün hırsızlar içeri girmiş, altın plakları gözlerine kestirmişler, çerçevesini kırıp altın olmadığını, altın suyuna batırıldığını anlayınca çıkıp gitmişler" dedi.