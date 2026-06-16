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Giriş Tarihi: 16.06.2026 13:24 Son Güncelleme: 16.06.2026 13:43

Bakan Ersoy'dan İbrahim Tatlıses'e hastane ziyareti!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde fizik tedavi gören sanatçı İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti.

DHA
Bakan Ersoy’dan İbrahim Tatlıses’e hastane ziyareti!
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Bakan Ersoy, hastanede bir süredir fizik tedavi gören sanatçı İbrahim Tatlıses'e geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bakan Ersoy, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emre Adıgüzel ile fizyoterapist Caner Tan'dan İbrahim Tatlıses'in sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Ersoy, sanatçıya da geçmiş olsun dileğinde bulundu. Ersoy, ziyarete ilişkin sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk müziğinin güçlü sesi, kıymetli sanatçımız İbrahim Tatlıses'i fizik tedavi gördüğü Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde ziyaret ettik.

Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik, sağlık durumu hakkında bilgi aldık. Sanat hayatı boyunca eserleriyle milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen Sayın Tatlıses'e acil şifalar diliyorum" dedi.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

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Bakan Ersoy'dan İbrahim Tatlıses'e hastane ziyareti!
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