‘Bakü’de olmak büyük mutluluk’

Başrollerini Sinem Kobal ve Alp Navruz'un paylaştığı 'Her Şeyin Başı Merkür' filminin Azerbaycan galası Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle Bakü Cinema Breeze 2025 Film Festivali kapsamında yapıldı. Geceye katılan Sinem Kobal, büyük ilgiyle karşılandı. Galaya Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakan Yardımcısı Saadet Yusifova, Türkiye Sinema Genel Müdürü Birol Güven de katıldı. Kobal, "Bakü'de olmak ve böyle coşkulu bir seyirciyle buluşmak büyük bir mutluluk" dedi.