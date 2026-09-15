Baran’a ABD’den ‘Yılın İşadamı’ ödülü

Süreyya Yalçın'ın işadamı eşi Ozan Baran, Miami'de düzenlenen TACC Gala 2026'da 'Yılın İşadamı' ödülüne layık görüldü. Amerika'nın 250. yıl dönümü kapsamında düzenlenen geceye Türkiye Cumhuriyeti Washington Büyükelçisi Sedat Önal, ABD Kongre Üyesi Joe Wilson, Doral Belediye Başkanı Christi Fraga, Florida Eyalet Senatörü Alexis Calatayud ile iş ve siyaset dünyasının önemli isimleri katıldı.

Wilson, gece boyunca Ozan Baran ile birkaç kez bir araya gelerek sohbet etti. Amerika'da kurduğu şirketi ile lojistik sektörünü teknoloji ve yapay zekâyla dönüştürmeyi hedefleyen Baran, yeni nesil bir sistem geliştirdi. Baran'ın hedefi, şirketini taşımacılık sektörünün devi haline getirmek. Baran'ın aldığı bu ödül, Amerika'daki Türk girişimcilerin teknoloji ve iş dünyasında artan başarısının önemli örneklerinden biri oldu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör