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Giriş Tarihi: 26.07.2026

Bayburt’taki köyüne koştu

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Bayburt’taki köyüne koştu
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Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yoğun geçen sezonun ardından tatil için lüks destinasyonlar yerine memleketi Bayburt'u tercih etti. Ailesiyle birlikte köyünde vakit geçiren A Milli Takım kaptanı, dere kenarında balık tutarken görüntülendi.

Doğayla iç içe geçen tatilinden paylaşılan kareler sosyal medyada ilgi görürken, Çalhanoğlu'nun ayağına giydiği geleneksel "kara lastik" ayakkabılar da dikkat çekti. Gösterişten uzak görüntüsüyle beğeni toplayan yıldız futbolcunun, köy yaşamına uyum sağlayan tavrı çok sayıda kullanıcı tarafından takdir edildi.

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#BAYBURT #HAKAN ÇALHANOĞLU #A MİLLİ TAKIM

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Bayburt’taki köyüne koştu
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