Bayburt’taki köyüne koştu

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yoğun geçen sezonun ardından tatil için lüks destinasyonlar yerine memleketi Bayburt'u tercih etti. Ailesiyle birlikte köyünde vakit geçiren A Milli Takım kaptanı, dere kenarında balık tutarken görüntülendi.

Doğayla iç içe geçen tatilinden paylaşılan kareler sosyal medyada ilgi görürken, Çalhanoğlu'nun ayağına giydiği geleneksel "kara lastik" ayakkabılar da dikkat çekti. Gösterişten uzak görüntüsüyle beğeni toplayan yıldız futbolcunun, köy yaşamına uyum sağlayan tavrı çok sayıda kullanıcı tarafından takdir edildi.