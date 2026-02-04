Haberler Günaydın Haberleri Bebek Otel ona kaldı
Giriş Tarihi: 4.02.2026

Bebek Otel ona kaldı

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU Günaydın
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş operasyonlarıyla gündemden düşmeyen Bebek Otel mahkeme kararıyla mühürlenmişti. Bu gelişmenin ardından mekan derin bir sessizliğe gömüldü. Önünde artık ne uzun kuyruklar var, ne de iriyarı korumalar!

'KİMSE DOKUNMUYOR'
Mekanın kapısında ise bir haftadır evsiz bir vatandaş yaşıyor. İsmi Mehmet Hanifi! Hanifi, "Eskiden Taksim civarındaydım. Bebek Otel'in kapatılması üzerine oradan buraya taşındım. Burası Taksim'e göre daha sakin. Otel kapalı olduğu için kimse bana dokunmuyor" diyor.

