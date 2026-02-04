Bebek Otel ona kaldı

'KİMSE DOKUNMUYOR'

Mekanın kapısında ise bir haftadır evsiz bir vatandaş yaşıyor. İsmi Mehmet Hanifi! Hanifi, "Eskiden Taksim civarındaydım. Bebek Otel'in kapatılması üzerine oradan buraya taşındım. Burası Taksim'e göre daha sakin. Otel kapalı olduğu için kimse bana dokunmuyor" diyor.