Bebek partisi için pazar yeri kurdu

Sosyetenin tanınmış isimlerinden Dila Tarkan, ikinci bebeğini dünyaya getirmek için gün sayıyor. Tarkan, önceki gün evinin bahçesinde bebek partisi düzenledi. Tüm arkadaşlarını kutlamaya çağıran Tarkan, aksesuvarlarıyla herkesi şoke etti.

Kutlama için pazar yeri konsepti kuran Tarkan, elbisesine ve ayakkabısına meyve sebze motifleri yaptırdı. Bununla da yetinmeyen Tarkan, şapka olarak bir pazar çantası tasarlattı. Sosyetik isim; patlıcan, üzüm, portakal, elma, sarımsak, domates ve daha birçok ürünün bulunduğu figürleri özel olarak yaptırdı. Konukları ilginç şapkasıyla karşılayan Tarkan, herkesi gülme krizine soktu.

2022 yılının Ağustos ayında ilk çocukları olan oğulları Luca Kartal'ı kucağına alan Dila Tarkan'ın ikinci bebeği kız olacak. Tarkan ve eşi Dağhan Doğruer, geçtiğimiz aylarda kızlarının cinsiyetini öğrendiklerinde arkadaşlarına görkemli bir parti vermişti.



Eğlenceli yarışmalar düzenlendi

Etkinlikte tüm bahçe pazar yerine döndü. File poşetlerini alanlar, kurulan tezgahlardan istedikleri ürünleri seçti. Partide eğlenceli yarışmalar da düzenlendi. Konukların bir kısmının gözü bağlandı ve diğer kişiler bebek rolünü üstlendi. Ellerine bebekler için hazırlanan meyve pürelerini alanlar, arkadaşlarına gözleri bağlı bir şekilde yedirmeye çalışınca ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.