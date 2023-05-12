Behram oylum’a engel olacak mı?

ATV dizisi 'Aldatmak', önceki akşam ekrana gelen otuzuncu bölümüyle yine çok beğenildi. Dizide; Behram, Oylum için annesiyle karşı karşıya geldi. Güzide kızına sahip çıkıp destek olunca, Oylum bebeği doğurmak istemediğini söyledi. Oylum'un kararının üzerine harekete geçen Güzide, kızıyla birlikte Oylum'un hamileliğine son vermek için doktora gitti. Ancak plan Güzide'nin içine sinmedi ve Oylum'a ne olursa olsun arkasında duracağını söyleyip bu karardan vazgeçirdi. Güzide, Oylum ve bebeğine Behram'dan uzak bir çözüm arayışına girdi. Bu sırada Behram hem Güzide'nin hem de Oylum'un gönlünü almak için çaba sarf etse de Güzide kararından vazgeçmedi.