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Giriş Tarihi: 11.07.2026

‘Ben Affleck kadar yakışıklı değilim’

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
‘Ben Affleck kadar yakışıklı değilim’
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Konstantinos Argiros, önceki akşam Harbiye'de sahne aldı. Argiros, "Geçen sene burada yapmış olduğum güzel konserden sonra buraya gelmeyi iple çekiyordum. İki gün arka arkaya konser yapmak çok güzel. Gerçekten herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. Argiros, Türkiye'deki kitlesi hakkında ise, "Ben büyük bir mutluluk ile şarkı söylemeye devam ediyorum. Tüm sevenlerime çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Argiros, Ben Affleck'e benzetilmesi hakkında ise Argiros, "Herkesin kendi güzelliği var. Ben o kadar yakışıklı değilim" diyerek güldü.

ÇOCUKSU BİR DOĞUM GÜNÜ İSTEDİM
Konserde Argiros'a Sıla eşlik etti. Sahne öncesi basın mensuplarıyla konuşan Sıla, geçtiğimiz haftalarda kutladığı doğum günü hakkında, "Çok istediğim bir doğum günü oldu. Biraz çocuksu olsun istiyordum. Akışına bıraktığımız bir gün olsun istedim. Unutamadığım 18'inci yaş günüm var. 46'ya giriş de hiç fena olmadı" diyerek güldü.

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#HARBİYE

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‘Ben Affleck kadar yakışıklı değilim’
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