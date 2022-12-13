’Ben Bu Cihana Sığmazam’ dizisinde Cezayir intikam peşinde!

13.Bölüm:
Cezayir, Dumrul'un ölümünü telefondan izledikten sonra onu vuran kişiyi ekranda görür ve yıllardır yüzleşmekten kaçtığı kişiyi bir anda karşısında bulur. Cezayir'in ekranda gördüğü kişi Fransız Jean Luc'tur.
Ben Bu Cihana Sığmazam 13. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! "Git arkadaşının intikamını al!" | Video
Herkes Cezayir'in bir an önce intikam almasını beklerken o ilk defa bu kadar çaresiz kalır. Cezayir, ilk defa etrafındakileri sükunetiyle şaşırtır. Dumrul'un ölümüne sebep olan bu düşmanla ilgili bilgi sadece Atakan'da vardır. Cezayir ise Jean Luc ile yüzleşmek için harekete geçer. Atakan'dan bilgi alır.
Meltem'in hırsları Bekir'i giderek sıkıştırırken Meltem, beklenmedik bir davranışta bulunur. Meltem'in yanlış hareketini Leyla yakalar ve Meltem'i kendisiyle yüzleştirir.
Sürpriz bir şekilde Cezayir'in hayatına giren Jean Luc ve Cezayir buluşabilecek mi? Jean Luc'un gizemi çözülebilecek mi? Dumrul'un ardından yas tuta Elmas, Dumrul'un hayalini gerçekleştirecek mi?