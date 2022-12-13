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Giriş Tarihi: 13.12.2022 07:44 Son Güncelleme: 13.12.2022 07:51

'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinde Cezayir intikam peşinde!

Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam seyirciyi atv ekranlarına kilitlemeye devam ediyor. Ben Bu Cihana Sığmazam 13. bölümü ile bu akşam izleyiciyle buluşacak.

’Ben Bu Cihana Sığmazam’ dizisinde Cezayir intikam peşinde!

13.Bölüm:

Cezayir, Dumrul'un ölümünü telefondan izledikten sonra onu vuran kişiyi ekranda görür ve yıllardır yüzleşmekten kaçtığı kişiyi bir anda karşısında bulur. Cezayir'in ekranda gördüğü kişi Fransız Jean Luc'tur.

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Herkes Cezayir'in bir an önce intikam almasını beklerken o ilk defa bu kadar çaresiz kalır. Cezayir, ilk defa etrafındakileri sükunetiyle şaşırtır. Dumrul'un ölümüne sebep olan bu düşmanla ilgili bilgi sadece Atakan'da vardır. Cezayir ise Jean Luc ile yüzleşmek için harekete geçer. Atakan'dan bilgi alır.

Zor bir dönem geçiren Firuze, Dumrul'un da ölmesiyle iyice hassaslaşır. Leyla, Dumrul için Firuze'nin evine taziyeye gelince Leyla ve Firuze karşı karşıya gelir. İki kadın sert bir yüzleşme yaşar. Leyla, Firuze'nin söylediği bir söz üzerine Cezayir'e karşı içinde bir şüphe uyanır.

Meltem'in hırsları Bekir'i giderek sıkıştırırken Meltem, beklenmedik bir davranışta bulunur. Meltem'in yanlış hareketini Leyla yakalar ve Meltem'i kendisiyle yüzleştirir.

Sürpriz bir şekilde Cezayir'in hayatına giren Jean Luc ve Cezayir buluşabilecek mi? Jean Luc'un gizemi çözülebilecek mi? Dumrul'un ardından yas tuta Elmas, Dumrul'un hayalini gerçekleştirecek mi?

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'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinde Cezayir intikam peşinde!
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