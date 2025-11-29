Ben de ekranları özledim

Şarkıcı Emrah, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Tarzıyla dikkat çeken sanatçı, yeni bir dizi görüşmesinden çıktığını belirtti. Emrah, "Yeni dizi görüşmesi yaptım. Detaylar tam netleşmedi. Sahnelerim devam ediyor. Yakın zamanda yeni şarkım çıkacak. Harıl harıl çalışıyorum" dedi. Diziyle ilgili sanatçı, "Ben de sevenlerimi özledim. İnşallah yakın zamanda hayranlarımla yeniden buluşacağım" diye konuştu. Emrah, son olarak 'Aşk ve Mavi' dizisiyle üç sezon reytinglere damga vurmuştu. Proje, 2018 yılında final yapmıştı.