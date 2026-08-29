’Ben Sana İnanıyorum’un çekimleri başladı!

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MAHSUN Karaca, yeni filmi 'Ben Sana İnanıyorum' ile beyazperdeye dönüyor. Yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak'ın oturduğu, Mahsun Karaca, Mahir İpek, Levent Ülgen, Mine Kılıç, Gürhan Altundaşar, Gülhan Tekin, Murat Öner ve Şiva Behrouzfar yer aldığı filmin çekimlerine okuma provasının ardından İstanbul'da başlandı. Çekimleri yaklaşık 3 hafta sürecek film, renkli karakterleri ve beklenmedik karşılaşmalarıyla Karaca'nın kendine özgü mizahını, suç dünyasının tehlikeli ve absürt atmosferiyle buluşturacak. Film, 13 Kasım'da vizyona girecek.