Bengü’den büyük jest

Şarkıcı Bengü, son zamanlarda Sezen Aksu klasiği 'Rakkas'ı yeniden yorumlayarak dikkat çeken Deniz Kösemeci'ye sahnede büyük bir sürpriz yaptı. Bengü'nün Kartal'daki konserine konuk olarak gelen Kösemeci, ünlü popçunun kendisine yaptığı jestle unutulmaz bir gece yaşadı. Bengü, sahnede 'Rakkas' şarkısını ekibiyle birlikte çalmaya başladığında Kösemeci'yi övgülerle anarak sahneye davet etti. İkili, hem birlikte dans etti hem de sevilen şarkıyı beraber seslendirdi. Bengü, Deniz Kösemeci'ye sahnede, "Bebek gibisin, çok güzelsin. Yolun açık olsun!" sözleriyle de destek oldu.