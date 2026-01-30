Beni yıka Aleyna

Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, önceki akşam Sarıyer'de bir benzinlikte görüntülendi. Kız arkadaşlarıyla yemek buluşmasından çıktığını söyleyen Kalaycıoğlu, aracına binmeden önce muhabirlerin sorularını yanıtladı. Rapçi Canbay ile aşk yaşayan Kalaycıoğlu, "Bizim hayatımız hep müzik yaparak geçiyor. Bu aralar aşırı sosyal değiliz. Ben çıkınca kız arkadaşlarımla çıkıyorum" dedi. Yoğun iş temposuna rağmen yemekleri genellikle evde yaptıklarını anlatan Kalaycıoğlu, aracının üzerindeki 'Beni yıka" yazısı sorulunca kahkaha attı.