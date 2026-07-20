‘Benim karım her zaman haklıdır!’

Seda Sayan, önceki gece eşi Çağlar Ökten'le 'Yıkamazlar Beni' şarkısıyla milyonlara ulaşan Tekir'i dinlemeye gitti. Sayan, "Kadınlar şarkıyı çok beğendi, ben de dâhil tüm kadınlar bu şarkıyı bekliyorlarmış" dedi.

Çağlar Ökten ise Seda Sayan'ın "Eve bekâr biri gelemez" cümlelerine ilk kez cevap verdi: "Karım haklı, kimse onun sözünden çıkmasın" dedi. Sayan ise bu sözlere "Hayat tecrübeler ile sabit" diye karşılık verdi. Öte yandan Sayan; Bülent Ersoy'un 'Seda ve Safiye yüzünden estetik yaptırdım" sözlerine de şöyle yanıt verdi: "Safiye benim kobayım, Safiye yaptırıyor, sonra ben gidiyorum."