Haberler Günaydın Haberleri ‘Benim karım her zaman haklıdır!’
Giriş Tarihi: 20.07.2026

‘Benim karım her zaman haklıdır!’

‘Benim karım her zaman haklıdır!’
  • ABONE OL

Seda Sayan, önceki gece eşi Çağlar Ökten'le 'Yıkamazlar Beni' şarkısıyla milyonlara ulaşan Tekir'i dinlemeye gitti. Sayan, "Kadınlar şarkıyı çok beğendi, ben de dâhil tüm kadınlar bu şarkıyı bekliyorlarmış" dedi.

Çağlar Ökten ise Seda Sayan'ın "Eve bekâr biri gelemez" cümlelerine ilk kez cevap verdi: "Karım haklı, kimse onun sözünden çıkmasın" dedi. Sayan ise bu sözlere "Hayat tecrübeler ile sabit" diye karşılık verdi. Öte yandan Sayan; Bülent Ersoy'un 'Seda ve Safiye yüzünden estetik yaptırdım" sözlerine de şöyle yanıt verdi: "Safiye benim kobayım, Safiye yaptırıyor, sonra ben gidiyorum."

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#SEDA SAYAN #ÇAĞLAR ÖKTEN #BÜLENT ERSOY

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Benim karım her zaman haklıdır!’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA